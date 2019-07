Aksjonsleder: - En guttestrek jeg har full forståelse for

Nyheter

I forbindelse med at fire maskerte personer i helgen tok seg inn i byggeområdet i Nessadalen og dekte til kameraer, forteller konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen, om dramaet som har utspilt seg på Frøya de siste månedene. Han forteller om flere hendelser som har stanset arbeidet med utbygginga av vindmølleparken, og ser seg bekymret for utviklingen.