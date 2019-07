Et enormt trøkk sørget for nok en opplevelse verdt å huske

Nyheter

Med et pangstart uten like åpnet Åge Aleksandersen og Sambandet ballet med ikke annet enn "Levva Livet", til publikums store fornøyelse. Med over 2100 forhåndssolgte billetter, som forøvrig er ny rekord, lå årets Åge-konsert på Knarren an til å bli en kveld det er verdt å huske.