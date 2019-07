Fra minustall til kjempeoverskudd på få år

Nyheter

Frøy Rederi AS har på seks år gått fra minusresultat til godt over 80 millioner kroner i driftsresultat. I 2013 hadde det Sistranda-baserte selskapet rundt 400.000 kroner i underskudd. Året etter var driftsresultatet snudd til en kraftig pluss, nærmere bestemt 23,6 millioner kroner. Og deretter har det bare økt. I 2017 var driftsresultatet 57,2 millioner kroner. Og i 2018 har dette vokst med ytterligere 45,5 prosent, nå til 82,2 millioner kroner. Det viser regnskapet som ilaks.no har innhentet.

– Vi er sånn rimelig fornøyd med resultatet, men vi gjør store investeringer, så vi er også avhengig av å ha pluss i boka, sier daglig leder og styreleder Helge Gåsø til iLaks.

Bransjenettstedet skriver at egenkapitalen i Frøy rederi ved årsskiftet var 264 millioner kroner mot 202 millioner kroner året før.

For halvannet år siden gjorde lokalavisa Hitra-Frøya et stort videointervju med Helge Gåsø der han fortalte om sine ned- og oppturer gjennom karrieren. Det intervjuet kan du se her: