- En merkedag for bygda, folket og bedrifta

Nyheter

I dag ble det skrevet avtale mellom Hopsjø-Småge vannlag og Småge Drift AS om vannverksutbygging. Dette betyr at 13 boliger, 46 fritidsboliger (og 26 hyttetomter) på strekningen Borrbukta vest for Hopsjøen til Småg vil få innlagt vann innen utgangen av 2020.