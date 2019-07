Nyheter

I alt fem båtførere er ilagt forelegg for å ha holdt for høy fart gjennom Kvenværet og gjennom Dolmsundet. Fire er også bøtelagt for ikke å ha hatt redningsvest, samt at en er anmeldt for det samme.

Det melder politiet, som gjennomførte kontroll sammen med Kystvakta sist helg. Kontrollen ble holdt i området Knarrlagsundet og Hitra forøvrig.