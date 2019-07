Politiet utsetter fristen til aksjonistene om å fjerne seg

Nyheter

Onsdag meldte politiet ifølge adressa.no at vindkraft-motstanderne som har holdt til i Nessadalen får én dag på å pakke sammen. Motstanderleiren ligger innenfor TrønderEnergis sikkerhetssone for utbyggingen, og energiselskapet vil dermed i forbindelse med arbeid og sprenging at aksjonistene skal flytte seg.