Cruiser innom sykehjemmene

Kysttreffet på Hellesvikan på Frøya har blitt en populær tradisjon, med stor oppslutning fra folk med forkjærlighet for gamle biler. Allerede i går kveld var over 50 biler sjekket inn på Hellesvikan, og med de som kom til i løpet av morgenen i dag, kan man anslå at cirka 70 biler deltok i den populære cruisingen i dag. De siste årene har de lagt inn en sving oppom Frøya sykehjem, hvor beboerne er på plass ute for å få sett alle doningene. Nytt i år er at kortesen også kjørte til Fillan og tok den samme oppvisningen foran Hitra helsetun.