Årets Poker Run satte rekord både til vanns og til lands

Lørdag arrangerte Ansnes Brygger rebusløpet Poker Run for tredje gang. I år var deltakelsen rekordhøy både på sjø og land, forteller arrangøren

- Nå begynner dette å bli det vi hele tiden har ønsket det skulle bli, sier en strålende fornøyd arrangør Ola Sirus Skjåk-Bræk.

25 personer fordelt på ni båter deltok på årets Poker Run. I tillegg var tilskuerbåter og folk som tok imot deltagerne ved målgang, rekordmange.

-I år var det mange flere typiske speed-båter med, og flere hadde gjort mye moro av det ved å lage show og pynte båtene sine.

Poker Run er et sosialt rebusløp for båtinteresserte med et seiersavgjørende pokerspill. Deltagerne samler pokerkort i en rebusløype som etter målgang brukes i pokerspill på utestedet. Ideen dukket opp i USA for mange år siden, der motorsykkelsjåfører ville finne en unnskyldning for å "cruise" rundt og ha det gøy. Siden har det blitt stort i Europa, og i 2017 kom det altså til Ansnes med en maritim vri.

«Humørsprederan» og «kuleste cruiser»

- De fleste som besøker oss her på Ansnes Brygger kommer jo sjøveien, enten det er lokalbefolkningen,turister eller hytteeiere, derfor synes vi det er artig å arrangere et Poker Run med båter, sier markedsansvarlig ved Ansnes Brygger, Venke Glørstad.

Racet går i en løype fra Ansnes, videre til Dolmsundet, Hopsjøen, Kvenværet, Flatval og Rabben Marina, før man vender tilbake til Ansnes.

Jørn Hagemo vant vandrepokalen med den beste pokerhånda. Roger Bugge Olsen vant kuleste cruiser med sin racerbåt med V-8 motor, og John Boye Andersen sin båt vant prisen «humørsprederan» for å lage liv med stunt og godt humør.

-V i hadde været med oss og det ble et supert løp. Det ikke snakk om noe race, men mer som et sosialt, morsomt og hyggelig arrangement der båtfolk får samles og dele interesse, sier Skjåk-Bræk som selv hadde gått til innkjøp av en egen Poker Run-båt til årets løp.

Rekord også på land

Deltagerne i år kom fra Linesøya, Trondheim og lokale fastboende og hyttefolk. Vel i land ble det pokerspill, musikalsk underholdning og båtprat.

- Det var ikke bare til sjøs dette ble en suksess og rekorddag, vi serverte 251 à la carte-middager, 71 på buffet og 6 på seksretter på lørdag. Det er ganske eksepsjonelt for vårt lille kjøkken, gliser Skjåk-Bræk.