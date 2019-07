Disse hyttene gikk for over en million

Nyheter

I kartet finner du oversikt fra Kartverket over de 18 fritidseiendommene som solgt for over en millioner kroner i Frøya, Hitra og Snillfjord i første halvår 2019

Mer informasjon om den enkelte eiendom finner du ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.