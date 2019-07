Nyheter

Helge Nilsen fant denne oransje, avlange gjenstanden i sjøen. Nå lurer han på hva det kan være.

- Den er funnet i sjøen ved Kongsnesset på Dolmøya. Hva kan dette være? spør Nilsen, og vi bringer spørsmålet videre.

Nilsen forteller at gjenstanden er ca. 1,2 meter.

- Det blinker i et "øye" i den svarte bulben helt i front. Det står "made in USA" og "Warning: Co2 under high pressure". Er dette noe forsvaret kan være interessert i? spør Nilsen.