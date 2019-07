- Late eller bare makelig anlagt?

Nyheter

- Det ser ut til å være private tilstander innenfor offentlig renovasjon, sier en leser som har sendt oss bilder av søppel som flyter utenfor avfallscontainerne på Hemnskjela.

- Bare litt trist at folk er så late, eller makelig anlagt og ikke gidder å rydde opp i eget skrot, skriver en annen leser, som har sendt oss tilsvarende bilder fra et innsamlingspunkt på Dyrøya.

Hvis avfallscontaineren er full, så ... Tar jeg med søppelet hjem eller til avfallsanlegget Setter jeg søppelet på utsiden. Det er Hamos` sitt ansvar Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hvis avfallscontaineren er full, så ... Tar jeg med søppelet hjem eller til avfallsanlegget 89%

Setter jeg søppelet på utsiden. Det er Hamos` sitt ansvar 11% Du har allerede stemt 9 stemmer

Overfylte avfallscontainere er en gjenganger blant frusterte tilreisende og lokalbefolkning. Og for avfallsselskapet Hamos. På Hitra er det hele 42 slike hytteavfallscontainere, eller returpunkt, som de kalles. Disse er gjerne veldig små og uten kildesortering. På Frøya er det nylig gjort en oppgradering på hytteavfallscontainerne. Her er det nå bare åtte returpunkt igjen, alle sammen med kildestortering. Containerne er færre, innkast-lukene er fysisk mindre og det er etablert en tilsynsordning, slik at det er lettere å holde oversikt. Det står også opplyst på skilt hvor langt det er til neste godkjente innsamlingspunkt. Likevel velger altså mange å plassere søppelet på utsiden.

- Hytterenovasjonen til Hamos på Frøya fungerer utmerket, iallefall på Dyrøya. Hamos har i tillegg åpen hver uke, torsdager til kl 1900, samt annenhver lørdag. Hos Hamos får man levere alt gratis, til og med malingsspann, batterier osv. Hvorfor er det da nødvendig å dumpe skrotet sitt utenfor containerne? Jada - de betaler sikker for renovasjon men, passer det ikke i containeren så kjør det til Hamos da vel, oppfordrer en av lokalavisas lesere.