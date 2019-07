Utbyggeren tidlig ute - men det var også motstanderne

Nyheter

TrønderEnergi var igang med arbeidet tirsdag allerede fra klokken 07 - men det var også vindkraftmotstanderne i lerien. Når Hitra-Frøya besøker teltet i morgentimene, er flere på plass og gjør seg klar for nok en dag i Nessadalen. Selv om politiet ga motstanderne pålegg om å fjerne leiren før søndag kveld, står den fortsatt. Vindkrafmotstanderne selv tror den blir stående:

- Vi tror ikke det kommer noe politi hit i dag heller, vi håper i hvert fall ikke det, sier de.

Selv om morgentimene bydde på regn, tok været seg opp utover formiddagen og flere motstanderne strømmet til i sine lettgjennkjennelige gule skjorter.

I teltet diskuteres det om endringer i utbygingsplanen og det deles ut nye klistremerker og flyers som nettopp har kommet inn. Samtidig forklarer de hvorfor de blir sittende, til tross pålegget om å fjerne seg:

- Leiren har blitt et symbol på motstanden i Nessadalen. Det er vår egen plass som er så viktig for oss. Vi håper ikke politiet kommer og river det ned, forteller de. Vindkraftmotstanderne legger også inn argumentet om at sprengningsarbeidet har kommet så langt bort fra leiren at de mener de nå er utenfor faresonen.