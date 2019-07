Anders gir opp livsverket og selger

Nyheter

Anders Espnes selger sitt livsverk Frøya varmeservice og butikken Bruke. Det skriver Frøya.no. Espnes har tidligere fortalt om sine helseproblemer med hjertet. I fjor solgte han tankbilen etter nær tre tiår i bransjen og nå selger han også hele bedriften.

- Dette er jo livsverket mitt, så jeg innrømmer glatt at det er vemodig å måtte gi seg. Men hjerteproblemene er av en slik karakter at jeg må ta hensyn til dem, kroppen sier fra at jeg må roe ned, og da velger jeg å gjøre det. Jeg kan ikke gamble med helsa slik situasjonen er, sier Espnes til Frøya.no. Ifølge Anders er det Stig Espnes og Lillevalen AS som kjøper Frøya varmeservice og som tar over bygget og butikken på Sistranda 1. august.

Frøya varmeservice omsatte i 2018 for ca 11,8 millioner kroner, noe som er den nedgang fra 23,9 millioner kroner året før. Selskapets driftsresultat ble i fjor et overskudd på 1,4 millioner kroner, en nedgang fra 4,9 mill.kroner året før. Egenkapitalen har vokst kraftig de senere årene, opp fra 2,1 mill.kroner i 2016 til nær 6,2 mill. kroner i fjor.