Vinneren får to timer på seg til å bruke opp superloddet

SommerFillan starter som vanlig torsdag, med martna og underholdning frem til lørdag. Arrangementansvarlig Ann Kristin Willmann tror det superfine været som er meldt gjør at handlegatene i Fillan blir fylt med folk.

- Det er flere gode grunner til å komme å gå i gatene i år. Det er mange nye boder, med mye kortreist mat og drikke. Torsdag kveld er det underholdning med tryllekunstner Boje Magic, med sin lille datter Michelle, forteller Willmann.

Blant bodene er det både lokalt ølsalg, spekemat, fiskemat, og diverse håndtverksprodukter.

I tillegg er det som vanlig tivoli. Ulike salgsutstillinger av blant annet bobiler og motorsykler kommer også.

- Det store nye i år er lotteriet, der kundene får lodd for hver 50-lapp de handler for i mange av butikkene i Fillan. Lørdag klokka 12 er det trekning av et gavekort til en verdi av 20.000 kroner. Vinneren må være til stede, og har to timer på seg til å handle for pengene, sier Willmann.