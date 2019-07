Nyheter

Rådmann Laila Eide Hjertø varslet i vår ønske om å gå av med pensjon fra 2020. Hitra kommune forteller nå at jakten på hennes etterfølger starter tidlig i august. Til kommunens egne nettsider forteller ordfører Ole L. Haugen at de etter en person med hjerte for kommunen og som er klar for en av de mest krevende samt morsomste lederstillingene på Hitra:

- Vi ser etter en person som vil vise et brennende engasjement for å skape gode tjenester og tilbud for kommunens innbyggere og gjester. Jeg kan ikke se for meg en mer spennende og meningsfylt jobb enn dette, sier Haugen.

Kommunen stiller krav om at søkeren må ha ledererfaring på høyt nivå.

- Vi er åpne for mange typer erfaring både fra næringslivet eller andre kommuner. Samtidig ser vi det som viktig at man har et reflektert forhold til samfunnsrollen som ligger i rådmannsstillingen, sier ordfører Haugen.

Wenche Lervold Helsø, som sitter som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og i tilsettingsutvalget, forteller at de ansatte forventer en leder som tar godt vare på de ansatte og har respekt for spillereglene i arbeidslivet.