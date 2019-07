Nyheter

- Velkommen til alle feriegjester og fastboende til søndagens gudstjenester!, sier Thormod Høyen varmt. - Vi har variert program for kirkene også i år. I Hitra kirke kl 11 har menighetsrådet invitert 50-årskonfirmantene til gudstjeneste og kirkekaffe i etterkant, forteller Thormod. Mens Forsnes kapell har Olsokgudstjeneste med barnedåp og påfølgende vandring til Varden på Forsnes, tradisjonen tro.

Stein Ratkje spiller solofiolin i gudstjenesten i Hitra kirke. Sammen med kantor Silvio Krauss fremfører han «Den hellige stad» og «Sæterjentens søndag». – Flott musikk, lover Thormod. Dette til ære for årets 50-årskonfirmanter og alle besøkende i kirka. Gullkonfirmanter som kommer til Hitra kirke på søndag, hadde sin konfirmasjonsdag 6. juli 1969. Det året var det 13 konfirmanter: 6 gutter og 7 piker. – Og alle er invitert til kirkekaffe i regi av menighetsrådet i Hitra sokn forsamlingshus etterpå, forteller Thormod.

Prest Thormod kommer til påskeprat med lokalavisa i flunkende ny bobil. - Kall den gjerne hallelujaekspressen Påskeprat med Thormod. Om tro og tvil, og hva han sier til seg selv i speilet hver morgen.

- Må alt være så artig, undrer Thormod. – Er det kjedelig å tenke?, fortsetter han. – For er det ikke bra for oss at vi av og til kan reflektere over tanker og tema som vi til vanlig ikke forholder oss til i hverdagen?

- Her forleden, forteller han, hørte han en barnepsykolog fortelle at barn ikke har vondt av å kjede seg. Tvert om! – Å kjede seg er opphavet til kreativitet og oppfinnsomhet, sier han. – Tenk bare på alt vi selv måtte finne på da vi var barn! - Slik er det med oss voksne også. Vi har behov for tid og sted til å reflektere, lytte og forholde oss til ord og tema som kan berøre oss på andre måter enn vi er vante til, forteller han engasjert.

- Og Olsokmesse i Forsnes kapell kl. 15 med barnedåp og påfølgende vandring til Varden på Forsnes, er også en glimrende anledning til noen andre opplevelser, sier Thormod. – For, Olsok er høytid. Olsok forteller historien om Olav som senere ble Olav den hellige, og om kristningen av Norge. – Det er det verdt å reflektere om, avslutter han.

I sommer har Thormod vært vikarprest både på Hitra og Frøya siden 24. juni. Til helga, søndag 28. juli, inviterer han alle til gudstjeneste i Hitra kirke kl. 11.00 og i Forsnes kapell kl. 15.00. Neste uke er hans siste som sommervikar i år. – Alle er hjertelige velkomne!, hilser Thormod Høyen.