Her klatrer inntrengerne ned i en båt før de går løs på fiskeutstyret

Nyheter

Overvåkningsbildene er klare: klokken halv tre natt til mandag, sniker to personer seg ned på kaia til Bua Marina mellom Titran og Nordskaget. Bildene viser at de to kommer på hvert sitt kjøretøy, som de parkerer slik at lysene peker mot kaia der båtene ligger. Deretter viser overvåkningsbildene at de går om bord i en båt, fikler med tenningen og går løs på noe utstyr.