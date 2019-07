Innfører totalforbud mot bruk av engangsgriller og bål i fjæra

Nyheter

Vinden og varmen har tørket ut skog og mark i øyregionen såpass kraftig at brannvesenet fra i dag innfører totalforbud mot bruk av åpen ild. Inkludert i forbudet er også bruk av engangsgriller og lignende.

Totalforbudet gjelder for både Hitra og Frøya, forteller varabrannsjef Per-Arne Wilmann i Hitra brannvesen.

- Forbudet vil gjelde fram til vi får nedbør av betydning. Siden yr.no ikke melder nedbør i dagene framover, innfører vi totalforbudet fra i dag, sier Wilmann til lokalavisa.

Det generelle bålforbudet mellom 15.april og 15.september tilsier at man ved sunn fornuft og bruk kan tenne bål, for eksempel i fjæra, når forholdene tillater det. Fra og med i dag er heller ikke dette tillatt av brannsjefene. Årsaken er frykten for at glør kan antenne terrenget rundt.

- Totalforbudet inkluderer engangsgriller. De blir som bål, de også. Og det gjelder også bål i fjæra. Det er en del vind nå og vi frykter at glør flyr avsted, sier Wilmann.

Varabrannsjefen legger til at folk generelt er blitt flinkere til å opptre trygt og forsiktig med bål. Generelt har det blitt færre lyngbranner nå enn for en del år tilbake.

- Før hadde vi mange flere lyngbranner enn nå. Det har nok sammenheng med at folk har skjerpet seg etter at det er blitt innført bøtelegging, sier Wilmann.