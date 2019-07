Nyheter

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen meldte klokka 10:45 at Frøyatunnelen er stengt. Årsaken er at en gående med sykkel befinner seg inne i tunnelen. Sikkerhetsreglene tilsier da at tunnelen stenges inntil den gående er blitt fjernet.

Klokka 11 meldes det at tunnelen igjen er åpen for trafikk.