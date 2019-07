Har meldt seg etter ødeleggelser ved marina

Nyheter

Natt til mandag tok to ubudne gjester seg inn ved Bua Marina på Frøya. Eier ved marinaen, Johan Solstad, fortalte til lokalavisa Hitra-Frøya tirsdag om hendelsen, som han sitter på overvåkningsbilder av.

De to ubudne gjestene skal ha fiklet med tenningen på en båt før videoopptakene slutter å filme. Av ødelagt utstyr var en fiskestang knekt og noen fiskekroker bøyd. I intervjuet tirsdag ba Solstad gjerningspersonene melde seg, og at de gjør opp for skadene de utsatte utstyret for. Onsdag formiddag forteller Johan Solstad at to personer skal ha innrømt at de var hos Bua Marina den natta.

- Det er nok bare noen guttestreker som har gått litt over streken. Nå skal de betale for skadene, og derfor trekker jeg tilbake anmeldelsen, forteller Solstad til lokalavisa.