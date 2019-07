- Siden flere av oss ikke har møttes siden vi avsluttet skolen i Fillan, var det svært hyggelig å kunne møtes

Nyheter

Sist lørdag og søndag møttes -69 årgangen av konfirmanter i Hitra kirke til en liten markering iscenesatt av Hitra menighetsråd på Melandsjøen.

Lørdag kveld ble vi servert nydelig jubileumsmiddag på Hopsjøbrygga. Søndag kl. 11 fortsatte programmet med gudstjeneste i Hitra kirke, flott ledet av vår kjente prest Thormod Høyen. Her fikk vi også servert to flotte musikkstykker av organist Silvio Krauss og fiolinist Stein Ratkje.

Samlingen ble avsluttet med kirkekaffe i Hitra sogn forsamlingshus, hvor vi fikk servert nydelige kaker og kaffe. Knut Floor ga oss en grundig oppdateringen om forsamlingshuset historie, et hus som nå framstår nyrestaurert i all sin prakt - nok et bevis på Melandsjøbygdas dugnadsinnsats! Stein Ratkje spilte igjen to nummer, og når han stemte i med «Maries vals» var det flere av oss som kjente rykninger i dansefoten.

Av et kull på totalt 13, var vi sju som møttes, en hadde meldt forfall, og det er veldig trist å måtte konstatere at så mange som fem av vårt kull nå er døde.

Følgende deltok på samlingen:

1. rekke fra venstre – Anny Johansen, Turid Øien, Randi Jorunn Hauge og Laila Johansen.

2. rekke fra venstre - Sigbjørn Kåsbøll, Ole L. Haugen, Ivar GrongNesset og Thormod Høyen(presten)

Siden flere av oss ikke har møttes siden vi avsluttet «ungdomsskolen» i Fillan, var det svært hyggelig å kunne møtes til en slik markering.

Tusen takk til Kristin og Knut Floor som var vårt flotte vertskap under hele treffet.

På vegne av «69-erne»

Ivar Grong Nesset

Har du også vært i en sammenkomst? Del din historie med lokalavisas lesere, du også. Send tekst og bilde(r) til post@hitra-froya.no