I går ble det kjent at dyrevernorganisasjonen Dyrenes Rett leverer politianmeldelse etter at Fritz Bekkadal sist lørdag fant 20 døde grågjess i sjøen utenfor Sandvika på Frøya. Gjessene var blitt skutt, hadde fått bryststykket skåret ut og var deretter blitt kastet på sjøen.

- De som står bak denne jakta viser en total mangel på empati med dyr, og burde aldri få bære våpen. De tar heller ikke hensyn til den avsky det vekker hos folk som finner døde fugler flytende i sjøen, sier Jenny Rolness i Dyrenes Rett, som har utlovd dusør for opplysninger om hvem som står bak.

Det er ikke avklart om dette er ulovlig eller ikke. Men miljøkonsulent i Øyvor Helstad i Frøya kommune forteller her om reglene for tidlig jaktstart på grågås i Frøya (ordinær jaktstart er 10. august.) Kommunen presiserer at jakta har følgende begrensninger:

Jaktområdet for tidlig jakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette.

I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03.00. til kl. 10.00.

Området som det kan jaktes på er FastFrøya og Uttian.

Som all annen jakt, kreves det tillatelse fra grunneier

- Tidligjakten på dyrket mark er for å kunne redusere avlingstapet for gårdbrukere, ved at gåsa ødelegger slåtten. Det er viktig at gåsa får beholde sine friområder hvor det ikke jaktes. Da kan gåsa forflytte seg hit - noe den raskt forstår. Hvis gåsa blir forstyrret i friområdene ved jakt, vil den kunne begynne på høsttrekket. Under tidligjakta kan gåsungene være for lite utviklet til å takle et langt trekk, samt at voksen fugl ikke har opparbeidet seg tilstrekkelig kondisjon etter myting (fjærskifte) til å starte på trekket, forteller Helstad.

I tillegg oppfordrer Frøya kommune å ta hånd om slakteavfall på en slik måte at det ikke er tilgjengelig som åtsel for andre dyr.

- Blyhagl gir stor fare for blyforgiftning. Rovfugler og andre som spiser av kadaverne har muligheter for å få blyforgiftning, sier miljøkonsulenten, som legger til at grågåsa er en fin ressurs.

- Det oppfordres til at frøyværingene får større interesse for grågås som mat.