Nyheter

Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti i Frøya kommune har inngått en samarbeidsavtale for de neste fire årene. Arvid Hammernes (V), Kristin Strømskag (H), Geir Valle (KrF) og Olaf Reppe (FrP) møter pressen onsdag ettermiddag for å fortelle om det forpliktende samarbeidet:

- Vi tror både kommunen Frøya og befokningen er klare for en ny kurs og et politisk skifte, forteller Høyres ordførerkandidat Kristin Strømskag.

De fire siste årene har ordfører Berit Flåmo og Arbeiderpartiet sittet med et rent flertall, noe som til tider har frustrert partiene:

- Det har vært frustrerende å se så mange gode forslag bli nedstemt, men sånn er demokratiet, sier Venstres Arvid Hammernes.

- Vi har blant annet kommet med forslag om kjøp av gamle videregåendeskolen, en 100% jordmorstilling og etablering av ladestasjoner, men forslagene blir gang på gang nedstemt, forteller Kristin Strømskag.

Samtidig føler oposisjonspartiene at Ap har kapret noen av forslagene de selv har kommet med.

- Det virker som at de har stemt ned forslag fordi de kom av oss, og at de har drøyd det en stund, før de har kommet med forslag som ligner vedig, mener Strømskag.

Bygger videre på tidligere samarbeidsplaner

Enighet om et forpliktende samarbeid kom allerede før valget for fire år siden. Da lyktes de ikke med valgresultatene, og måtte legge samarbeidsplanene på is.

- Når vi samlet oss igjen tidlig i sommer, falt brikkene fort på plass, forteller Olaf Reppe i FrP.

Sammen har de ambisjoner om en rekke endringer hvis de kommer i posisjon. Skole, næringsareal og en omprioritering i økonomistyringen er noen av temaene de er mest ivrig på å få gjort noe med:

- Det er tydelig at vi må fokusere mer på skolen. Ved fjorårets Elevundersøkelse svarte over halvparten av elevene at de ikke trives på skolen. Det er også en mobbeproblematikk ved skolene våre, forteller KrFs Geir Valle.

De fem partiene tror en kompetanseøkning blant ledelsen og lærerne, en større åpenhet rundt temaet, og bredere faglig utvikling vil føre til et kvalitetsløft.

- Vi ønsker en grundig undersøkelse av alle faktorer som kan ha påvirkning, forteller Kristin Strømskag.

- Fullstendig på hælene

De fem samarbeidspartiene ønsker også en ny, tydelig kurs innen økonomien, og mener at Frøya med Ap bak spakene har gjort at de nå henger etter:

- Næringslivet venter på areal og vi er fullstendig på hælene, sier Arvid Hammernes.

- Det er jo næringslivet som får økonomien på øya til å gå rundt. Hvis ikke næringslivet er oppegående, gjør det bra og får vekst, så stopper alt opp, sier Olaf Reppe.

Reppe mener i tillegg til arealplanlegging at Frøya kommune henger etter også når det gjelder utbygging av boligfelt og parkeringsplasser. Veiene til Titran og Dyrøya vil partiene også utbedre, med å få fylkeskommunen mer på banen.

Gjennom en annerledes økonomistyring mener de at fokusområdene skole og næringsliv vil oppleve store løft.

- Vi kan ikke fortsette som før, vi må bruke pengene annerledes gjennom en ny prioritering. Som å åpne for kjøp av den gamle videregåendeskolen for å svare plassmangelen vi har på skolene våre, sier Arvid Hammernes.

Lokalavisa Hitra-Frøya spør: Hvor det eventuelt vil bli kutt i midler for å finansiere de nye satsingene? Dette svarer ikke samarbeidspartnerne et konkret svar på under intervjuet. Men partiene sier de er enig i at utgiftbremsene må på.

- I fjor gikk kommunen med 30 millioner kroner i underskudd. Da var det Havbruksfondet som reddet oss. Økonomistyringa er for dårlig, mener Olaf Reppe.