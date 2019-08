- Vi har fått tips om fire navngitte personer

Nyheter

Jenny Rolness i dyrevernorganisasjonen Dyrenes Rett sier at de har mottatt tips om fire navngitte personer etter at det tidligere i uka er rettet fokus mot det som kan være ulovlig gåsejakt på Frøya. Det er åpnet for tidligjakt, men Rolness frykter det skjer på feil grunnlag.