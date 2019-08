- Nå haster det for etternølerne

Nyheter

Mange har meldt seg til kirkelig konfirmasjon. Fungerende sokneprest Bertel Aasen gleder seg over at mange ungdommer har meldt seg til konfirmasjonsforberedelse. Men nå haster det å melde seg på for etternølerne.

Det skjer ved at en går inn på hjemmesiden til Frøya menighet kirken.no/froya

- Det er et ønske om at en registrer seg så snart som mulig, for allerede tirsdag 27. er første samling for konfirmantene med foreldre. Dette gjelder også konfirmantene på Mausund. Men det blir egen samling for foreldre og konfirmanter der, forklarer Aasen.

Aasen sier at det er fullt mulig å melde seg til konfirmasjon om en er usikker. En kan prøve om dette er noe å satse på.

Høstens konfirmantlærere er fung. sokneprest Bertel Aasen og diakon Jon Ingvar Østnes. De forteller at de skal prøve ut et nytt spennende opplegg til høsten og de lover at det skal bli weekend på Sula siste helga i september.