Nyheter

Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) kom kjørende til Sistranda tirsdag ettermiddag med en liten rød campingvogn på slep.

Den planlegger de å bruke flittig underveis i valgkampen hvis det er noen som ønsker å prate med dem på tomannshånd.

- Vi har valgt å starte valgkampen på Frøya fordi vi er opptatt av at Berit Flåmo skal fortsette som ordfører her. Hun har levert gode tjenester til befolkningen og vært en forkjemper for kommunen mot fylket og staten, sier Giske.

- Det har skjedd en fantastisk utvikling her mens hun har vært ordfører. At Frøya vinner fram og får beholde skoler og får utbedret veier viser hvor stor påvirkningskraft hun har.

Nye anlegg offshore

På partiprogrammet står det nei til mer utbygging av vindmøller på Frøya.

- Trøndelag har tatt en av de største belastningene når det kommer til vindkraft. Vi sa i fylkestinget at det er uaktuelt å støtte nye anlegg her. Den neste utbyggingen må skje offshore og den skal ikke komme i konflikt med utsikten til noen, sier O. Sandvik.

Vil stå alene

Frøya-ordføreren er tydelig på at de ikke ønsker sammeslåing med nabokommunen.

- Vi klarer oss godt alene og det er Hitra kommune enig med oss i, men vi ønsker å ha mer interkommunalt samarbeid med dem fremover. Nøyaktig hva det innebærer er foreløpig ikke klart, men vi holder på å utvikle et mulig samarbeid om brannvesenet, sier Flåmo.

Bedre internettilgang

Ingen av dem synes internetttilgangen i øyriket er bra nok og lover at dette skal bli bedre i løpet av neste periode.

- I mange grender er det ikke bra nok. Dette skal inn i neste års budsjett. Det er ingen vits i å satse på velferdsteknologi hvis vi ikke har godt nok bredbånd og mobildekning på øya, sier hun.

Prioriterer eldre

Frøya-ordføreren forteller at eldreomsorgen er viktig for dem. Partiet ønsker å gi eldre mer selvstendighet ved å legge ned sykehjemmet og heller bygge omsorgsboliger.

- Vi skal også ha full barnehagedekning og vi ønsker å gi gratis SFO til alle i løpet av den neste fireårsperioden. Den har vi bakt inn i økonomien. Alt handler om prioriteringer, sier Flåmo.

- Det er småbarnsfamilier som oftest har trangest økonomi og vi håper at dette kan være med å gjøre det enklere for dem. I tillegg ønsker vi å ruste opp oppvekstsenterne.

For å holde tritt med befolkningsveksten planlegger de også å øke antall legestillinger.

Venter på ny skole

Nå venter Flåmo spent på at Øyrekka folkehøgskole skal stå klar.

- Jeg tror det blir fremtidens folkehøgskole, sier hun.

- Grunnskolen er så teoritung i dag at jeg tror flere kommer til å velge folkehøgskole i fremtiden. Å beherske noe praktisk som å føre en båt eller holde en hammer blir viktig, sier Giske.

Tilrettelegge for videreutdanning

For å gjøre det lettere for voksne å kombinere videreutdanning med fulljobb planlegger Arbeiderpartiet å lansere en ny kompetansereform.

- Vi ønsker å få til et samarbeid mellom de enkelte kommunene og de forskjellige universitetene. Dette er for å senke terskelen slik at alle som ønsker det får mulighet til det, sier O. Sandvik.