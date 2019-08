Frøygruppen kjøper ny båt

Nyheter

Servicebåt og Dykkerselkapet Frøy Vest AS har inngått kontrakt med Hukkelberg Boats om bygging av et 14,5 meter hurtiggående Dykker og ROV fartøy. Båten skal leveres i første kvartal 2020 og blir Hukkelberg sitt bygg nummer 190, i følge en pressemelding fra Hukkelberg Boats.

Frøy Vest er et av Frøygruppens seks selskaper, og har kontor i Måløy, og er det eneste Frøy-selskapet som ikke har kontor på Sistranda.

Vi har allerede svært gode erfaringer med Dykker og ROV fartøy fra Hukkelberg. De har lang erfaring med bygging av spesialfartøy til yrkesdykking og leverer båter med meget gode sjøegenskaper, høyt kvalitetsnivå og lang levetid. Dette fartøyet blir en viktig del av vår satsing som det ledende servicebåt og dykkerselskapet på kysten, uttaler daglig leder i Frøy Vest AS, Joar Gjerde.

Øyvind Hukkelberg, som er leder i Hukkelberg Boats, sier i følge pressemeldingen at den nye båten vil være en videreutvikling av modellen HB 1411 LDC, og at det legges vekt på en robust konstruksjon og praktiske løsninger for mannskapet.

Den skal bygges ved verftets anlegg på Aukra, i samarbeid med Safe Air Diving AS som skal stå for dykkersystemet. Båten er designet for å ivareta sikkerheten til brukerne, samt være effektiv for gjennomføring av dykkeroperasjoner og med et godt arbeidsmiljø om bord.

- Vi er svært stolte over å nå få levere enda en Dykker og ROV båt til Frøy Vest. Vi har et godt og tett samarbeid med Frøy fra før, og de er en svært viktig kunde for oss både med tanke på nybygg og i forbindelse med service- og vedlikeholdstjenester ved verftet, sier salgssjef i Hukkelberg Boats, Thomas Breivik i pressemeldingen.