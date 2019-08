Nyheter

Politiet hadde torsdag laserkontroll i Barmfjorden, med et skuffende resultat.

- Det resulterte i 2 førerkortbeslag i 60-sonen. Sjåførene ble målt i henholdsvis 88 km/t og 95 km/t. Selve kontrollen varte i ca. 40 minutter. Dette er et nedslående resultat og forteller oss at det fortsatt kjøres hardt i øyregionen. Vi vil avholde flere kontroller i tiden fremover for å luke ut de som kjører i alt for høye hastigheter, melder politiet på Hitra og Frøya.