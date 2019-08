Nyheter

Frøygruppen skriver i en pressemelding at de fornyer flåten og har bestilt åtte nye servicebåter

- For å møte morgendagens krav til brønnbåter og servicefartøy har Frøygruppen et offensivt nybyggprogram på gang. Verdens største brønnbåt, spesialisert notskiftefartøy, flere dieselelektrisk servicefartøy, nye dykkerfartøy, og kraftigere katamaraner for service og notvask er noe av det som er på vei. Frøygruppen er Norges største leverandør av servicetjenester til oppdrettsnæringen. Frøygruppen består blant annet av Frøy Rederi, Frøy Akvaressurs, Frøy Akvaservice, Frøy Vest og NCS.

Fartøyene bygges for Frøy Rederi, Frøy Akvaressurs, Frøy Akvaservice og Frøy vest.

- Noen går rett i faste kontrakter med våre kunder, andre er oppgraderinger av vår flåte i spotmarkedet, sier Helge Gåsø i følge pressemeldingen.

- Vi jobber kontinuerlig med fornying av flåten, og vurderer fortløpende salg av gammel tonnasje. Samtidig gjøres det investeringer i ny teknologi for å kunne levere mer bærekraftige og effektive tjenester i tråd med våre kunders krav.

Dette er listen over de åtte nye fartøyene:

Frøy Stadt Servicekatamaran November 2019 Coastcat 20W – 20x13m Sletta BNR176 Stål

Frøysund Servicekatamaran September 2019 Sletta 15x10,5m Sletta BNR177 Aluminium

Frøy Neptun Dykkerkatamaran Januar 2020 Sletta 15x10,5m Sletta BNR179 Aluminium

Frøy TBN1 Hurtiggående dykkerfartøy Januar 2020 HB 1411 LDC – 14,5m Hukkelberg BNR 190 Aluminium

Frøy TBN 2 Servicefartøy Mars 2020 MACHO 20 – 19,9x10,6m Sletta BNR 180 Stål

Frøy TBN3 Notvaskekatamaran April 2020 Ørnli 15x10m Ørnli BNR 91 Aluminium

Frøy TBN4 Servicekatamaran Mai 2020 Sletta 16x10,5m Sletta BNR 181 Aluminium

Gåsø TBN Brønnbåt Medio 2021 Machoship 7500 - 83,2x30,9m Sefine Yards Stål