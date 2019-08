Nyheter

Frøya herrer - Munkholmen: 16-0

Munkholmen stilte med bare ni mann da de møtte Frøya A-lag i Frøya storhall lørdag. Trener Per Ove Espnes skulle helst sett at de fikk kjempe mot et fulltallig lag.

- Det ble en kjedelig kamp, selv om det ble mange mål. Vi tok det som en treningskamp og fikk øvd oss på mønster og mål. Men det ble dårlig tempo og generelt ganske kjedelig, sier Espnes.