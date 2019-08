Stadtwerke München vil snakke om å bli kjøpt ut av vindkraftprosjektet. Witzøe vil ha spleiselag

Nyheter

Det tyske selskapet Stadtwerker München åpner for å bli kjøpt ut av vindkraftsatsingen på Frøya.

- Jeg er ennå ikke blitt kontaktet av Frøya kommune om å bli kjøpt ut av vindkraftutbyggingen. Blir jeg det, vil jeg vurdere å snakke med dem, sier investeringsdirektør og ansvarlig for fornybar energi i Stadtwerke München (SWM) Christian Vogt i et intervju med adressa.no

Selskapet eier 70 prosent av Frøya vindpark, og opplyser til Adresseavisen at de vil snakke med kommunen om saken hvis de blir kontaktet.

Salmar-gründer Gustav Witzøe åpner nemlig for å støtte et spleiselag for å få stoppet utbyggingen, som det har vært mange konflikter rundt.

- Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, sier Witzøe til froya.no