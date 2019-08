WingTech vant fram etter 15 års rettsmaraton og konkurs. Får kjempeerstatning

Nyheter

Firmaet WingTech i Vingvågen i Snillfjord har vunnet fram en historisk patentsak om fisketellere. Et konkurrerende firma er dømt for å ha forårsaket uriktig dom i Frostating lagmannsrett i 2003. Dommen førte til at Wingtech ble utestengt fra markedet i mer enn seks år og gikk konkurs.