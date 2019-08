Ber alle holde dronene på bakken under løpet

Nyheter

Arrangøren ber alle som hadde tenkt å fly drone under Toppidrettsveka på Hitra om å la denne stå på bakken under selve langløpet torsdag kveld. Årsaken er den store tv-produksjonen til NRK, der man blant annet tar i bruk ordinært helikopter. For å unngå farlige situasjoner for helikopteret, vil ikke arrangøren ha andre flygende objekter i lufta på dette tidspunktet.

- Av sikkerhetshensyn til helikopteret, er det droneforbud langs hele traseen mellom klokka 18 og 21 torsdag, sier lokal sjef for Toppidrettsveka, Roar Sivertsen.

- Det er NÅ det gjelder. NÅ er det eksamen Lokal sjef for det store apparatet rundt Toppidrettsveka, Roar Sivertsen, medgir at nervene er spent foran torsdagen.

World Cup–løpere fra 14 land ruller i kveld og i morgen inn på Hitra for å delta i åpningsrennet i årets Toppidrettsveka. Når startskuddet går i Fillan torsdag kveld, er Johannes Høstflot Klæbo, Petter Northug og Emil Iversten blant de sterke norske kortene. Men fjorårets store skistjerne i verdenscup-sirkuset, Johannes Høstflot Klæbo, tror det kan bli flere nasjoner som vil kjempe om seieren.

Løypa går fra Fillan til Kaldkløv (mot Sandstad) og tilbake, før løperne passerer Fillan på vei ut til Ulvan på Ulvøya for vending. Målgang er i Fillan.

Det hele overføres direkte på NRK TV.

Det er også mulig å se sendinga her via lokalavisa Hitra-Frøya torsdag fra klokka 1820: