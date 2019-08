Helt ny svømmehall kan komme i sjøkanten

Nyheter

Frøya kommunes svømmehall på Sistranda skal totalrenoveres. Bassenget er tappet ned, og anbudsrunde er kjørt. I følge rådmann Beathe Sandvik er det kun kommet inn ett anbud.

I mellomtiden har kommunen fått en henvendelse fra Helge Gåsø i Frøy Eiendom, og det kan være interesse for et samarbeid om å bygge ny svømmehall i sjøkanten, som en del av byggetrinn 2 for Blått kompetansesenter.

Frøya formannskap fikk informasjon om dette i siste møte, og ba om at det blir gjennomført et snarlig møte med Gåsø for å finne ut om mulig samarbeid.

Slik blir det nye REMA 1000-bygget