Nær 2000 huseiere kan bli pålagt å fikse kloakken

I det som heter "Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune" legges det opp til en opprydding av alle kloakker rundt hele Frøya og øyrekka. Planen har nå vært på høring, og skal vedtas av kommunestyret i løpet av de nærmeste månedene. Vedtas planen slik den er, betyr det at alle som eier et hus som ikke har tilfredstillende avløp, må ta utgiften selv på å etablere eget renseanlegg, eller koble seg opp til et annet kommunalt eller privat renseanlegg.