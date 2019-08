Salmar tjente nesten én milliard på tre måneder

Nyheter

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 989,8 millioner kroner i andre kvartal, mot 878,6 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver Salmar i en pressemelding. Det betyr at Salmar gikk med overskudd på nesten én milliard i løpet av april, mai og juni.

- Det er gledelig å konstatere at Midt-Norge fortsetter den positive trenden og viser at gode biologiske prestasjoner gir gode økonomiske resultater. Biologiske utfordringer gjorde derimot kvartalet krevende for Nord-Norge. Vi valgte å ta ut fisk tidligere enn planlagt for å minimere biologisk risiko, men vi ser en klar bedring fra fjerde kvartal, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar i følge pressemeldingen.

I følge Salmar skyldes resultatforbedringen i hovedsak god drift, lavere produksjonskostnader og økte slaktevolumer for Segment Midt-Norge. Samtidig bidro biologiske utfordringer til et mer krevende kvartal for Segment Nord-Norge.

Samlede driftsinntekter endte på 3,3 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,9 milliarder i andre kvartal 2018. Slaktevolumet var 41 400 tonn, mot 34 000 tonn i andre kvartal 2018. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 23,90 kroner, en reduksjon på 1,90 kroner per kilo målt mot tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med svakere resultater i Nord-Norge, samt konsolideringen av Arnarlax fra 1. februar 2019.