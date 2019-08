Disse kloakk-løsningene blir forbudt

Nyheter

Plan for sanering av spredte avløp på Frøya skal vedtas av kommunestyret i september. Går den gjennom slik den ligger, betyr det at cirka 2000 husstander må oppgardere sitt avløp, enten gjennom å bygge eget renseanlegg, eller koble seg til privat eller kommunalt renseanlegg. Som Hitra-Frøya har fortalt, kan planen bety store kostnader for de enkelte huseierne som blir berørt.