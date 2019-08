- Ingen tvil om at tauverket kommer fra næringa

Nyheter

Som en av de tre store oppdrettskonsernene som driver i vår region, vedgår Lerøy at de har bidratt til berget med flyteavfall som samles opp av kystrenovatørene på Mausund feltstasjon. Dette til tross for at selskapet har innført strenge regler for arbeidet som gjøres rundt om på de cirka 25 lakselokalitetene de har i midt-Norge.