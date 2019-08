Karl Leo med raskest reaksjonstid i vinneroppgjør. Innkasserte flere tusen dollar i premie

Nyheter

Det er ikke bare Maja Udtian fra øyregionen som har konkurrert i Dragracing på Tierp Arena i Sverige denne helga.

Karl-Leo Norum kjører dragracing i klassen Super Pro ET og tok tidligere i sommer seieren under stevnet Helloil Midsummer festival. Det gjorde at han automatisk kvalifiserte seg til deltakelse i helgas store stevne på Tierp Arena hvor blant annet Europafinalene i dragracing fant sted.