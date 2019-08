Nyheter

Frøya formannskap hadde i dag møte om mulige forhandlinger for å kjøpe ut eierne og dermed stoppe byggingen av Frøya vindkraftverk. Dette skjedde uten Gustav Witzøe til stede. Formannskapet vedtok i forrige ute av de skulle hasteinnkalle Witzøe til et møte. Dette etter at Witzøe hadde uttalt at næringslivet var innstilte på å gå inn i et spleiselag for å kjøpe ut Stadtswerke Munchen, som eier 70 prosent i vindkraftprosjektet på Frøya.