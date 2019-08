Marit (18) er på valgkamp-turne. På hjemmebane ble hun kalt stjerna

Nyheter

Torsdag ble det arrangert skolevalgdebatt på Guri Kunna videregående skole. Debatten fant sted i Frøya kultur- og kompetansesenter og tok for seg to tema:

1) Klima

2) Fritt skolevalg

Egentlig skulle det diskuteres et tredje tema, forskjells-Norge, men det ble det ikke tid til.

- Der e stjerna

Blant de ni debattantene var det to med lokal tilhørighet, Krfs Geir Are Valle og SUs Marit Voldsund Fjeldvær.

- Dette er den første valgkampen jeg deltar aktivt i for Sosialistisk Ungdom. Det har vært veldig artig og lærerikt, sier Marit Voldsund Fjeldvær (18) fra Akset. Marit er forøvrig barnebarnet til tidligere stortingsrepresentant Rolf Fjeldvær.

Marit forteller at hun så langt har deltatt i skolevalgdebatter på Røros, Melhus, Verdal, Inderøy og Oppdal. Ennå gjenstår Trondheim og Steinkjer.

Marit sier det er stas å være med på debatten på Frøya, og siden hun kommer fra Hitra har hun god lokalkunnskap om skolesammenslåingen av tidligere Hitra og Frøya videregående skoler og vindkraftsaken på Frøya som ble diskutert under torsdagens debatt på Sistranda.

Det var ikke bare Marit som syntes det var stas at hun var en av debattantene på Guri Kunna videregående skole.

- Der e stjerna, smilte en av Marits jevnaldrende fra Hitra når de passerte henne i kantina og flere kom bort til henne for å slå av en prat etter skolevalgdebatten.

Kollektivtransport, olje og vindkraft

Marit, Geir Are og de andre syv debattantene Kristian Torve (AUF), Sondre Aarflot Saksvik (Sp/Trøndelag senterungdom) Oda Nordhammer Solberg (Unge Høyre), Tiril Vold Hansen (R), Viole Stene Grøtte (FpU), Norunn Krokeide (MdG) og Viljar Sæbbe (Unge Venstre) sørget for en engasjerende og og underholdende skoledebatt.

Å bedre kollektivtilbudet i Øyregionen var noe flere av de unge politikerne var opptatt av. Aps Kristian Torve kunne i tillegg fortelle at han ville jobbe for å få på plass hurtigbåt-tilbudet mellom Frøya og Trondheim igjen.

Underveis ble det stilt spørsmål fra ungdommene i salen.

En av dem ville vite hva slags transportmiddel debattantene kom med til Frøya. Alle ble svar skyldig om måtte medgi bil, en kom i el-bil og en annen hadde kombinert hurtigbåt og bil. Politikerne medgikk at det er vanskeligere å ta miljøvennlige valg når man bor ute i distriktene, og lovet å jobbe for bedring. Blant annet ivret Unge Høyres Oda Nordhammer Solberg for elbusser på Frøya og Hitra.

Vindmøller var ikke et av temaene spesifikt, men det er det umulig å komme utenom i Øyregionen.

- Å rasere uberørt natur med 180 meter høye vindmøller på ei øy hvor høyeste punkt er 76 meter synes vi er en veldig dårlig idé, sa Marit Voldsund Fjeldvær (SU).

- Unge Venstre ønsker ikke å ha vindmøller på land, sa deres representant Viljar Sæbbe. Han sier også at de ønsker å holde på elbil-intensivene og stoppe oljevirksomheten i løpet av de neste to tiårene.

- Oljekrana må skrus igjen og den omstillingen må vi starte med nå. Vi trenger politikere som har gjennomføringsvilje og er villige til å prioritere, sa MdGs Norunn Krokeide.

Det er ikke Oda Nordhammer Solberg i Unge Høyre enig i.

- Klima er vår tids største utfordring og det er vi ungdommene som må sette krav, men vi trenger olje og gass noen år til.

FpUs representant under skoledebatten, Viole Stene Grøtte, forsikret om at de også tror at klimaendringene er reelle.

- Det tar vi på alvor. Det må gjøres lettere å være miljøvennlig, men uten å straffe de som for eksempel kjører diesel.

Fritt skolevalg

Regjeringen foreslår å innføre fritt skolevalg i alle landets fylker. Unge Høyre og FpU var tydelig for, men AUF mener det er et kjempeangrep mot skolene på for eksempel Frøya og Hitra.

- Fritt skolevalg er døden for distriktene. Da risikerer man at for få velger enkelte linjer, klasser og skoler, saKristian Torve (AUF).

- Det heter ikke fritt skolevalg, men karakterbasert opptak. Fritt skolevalg er det kun for elevene med de beste karakterene, sa Marit Voldsund Fjeldvær (SU).

- Har dere ikke lyst til å gå på nærskolen for eksempel på grunn av mobbing så skal dere få slippe det, sa Viole Stene Grøtte (FpU).

Tiril Vold Hansen for Rødt ivret under diskusjonen for fjerning av lekser, eksamen og fraværsgrensa. Det ble møtt av jubel fra mange i salen. Samt at alle elever som går yrkesfag skal ha krav på lærlingplass.

Debattleder Tore Strømøy spurte salen om de kunne tenkt seg fritt skolevalg. Kanskje hadde ikke ungdommene lyst til å svare i plenum, men ut fra det lokalavisa kunne se så var det kun en person som rakte opp hånden.

Sluttappellene

- Vi vil ha mer valgfag inn i skolen, blant annet e-sport, sa Viljar Sæbbe i sin sluttappell. Der fikk han også fram at Unge Venstre ønsker å avkriminalisere all narkotika og legalisere hasj.

- Vi har ti år på å halvere klimagassutslippene. Vi få på opp strømproduksjonen og fase ut oljen. Vi har ikke tid til langsomme planer, vi må handle nå, sa Krfs Geir Are Valle.

- Dette valget handler om de som vil handle for klimaet nå eller vente. Vi oppfordrer alle til å stemme på partiet som setter klimaet først, sa Norunn Krokeide (MdG).

- Skolen i dag er en "one size fits all" og det fungerer ikke. Vi vil ha mer valgfrihet i skolen, sa Viole Stene Grøtte (Frp).

- Sp vil ha et Frøya fritt for vindkraft og vi vil satse på kollektivtransport i distriktene, sa Sondre Aarflot Saksvik.

Etter skoledebatten strømmet elevene til rommet hvor de skulle avlegge sine stemmer elektronisk.

Resultatet etter skolevalget offentliggjøres først onsdag 4.september.