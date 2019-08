Kystverket setter inn operative ressurser i kampen mot plastsøppel

Nyheter

I år har ryddeaksjoner langs hele kysten være med på å kartlegge hvordan Kystverket best kan nyttiggjøre egne kapasiteter i arbeidet med å fjerne plastsøppel. Torsdag var det aksjon utenfor Ålesund, og siden oppstarten utenfor Haugesund i mai er det ryddet over 15 tonn søppel. I all hovedsak er det fjernet søppel fra områder der andre ikke så lett kommer til.