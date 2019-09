Møtte tabell-topplaget uten innbyttere og den faste keeperen i mål

Nyheter

Hitra FK – Tynset: 0-12 (0-3 til pause)

3 divisjon kvinner avdeling 02.

Det ble ikke en god dag for de grønnkledde i Hitra idrettspark søndag ettermiddag.

- Vi visste at det ville bli tungt å møte en av de beste lagene i gruppa vår. Ekstra vanskelig blir det utpå der uten vår faste keeper og innbyttere, sier trener Kent Inge Stranden Bjerknes etter kampen mellom Hitra FKs damelag og Tynset.

Til tross for det store 0-12-tapet er det mulig å finne lyspunkt i dagens kamp, sier treneren.

- Vi gjør en god første omgang og innsatsen til spillerne er grei den. All ære til vikarkeeperen som gjør en god innsats når vår faste keeper er bortreist i dag.

Tungt på slutten

Lagene gikk til pause på stillingen 0-3, men i andre omgang scorer Tynset jevnt og trutt, og da blir det naturlig nok tungt på slutten, sier Kent.

Treneren forteller videre at det var litt stang ut for Hitra FKs damelag i vårsesongen.

- Men vi gjorde en god prestasjon under Island Games i sommer, og selv om det har vært litt tøft også i høst så har vi med oss to seire før denne kampen. Det gjør godt for selvtilliten. Nå er det bare å sette strek over denne kampen og se fram til en ny kamp neste helg. Om fjorten dager spiller vi hjemmekamp igjen og da håper vi at folk kommer og heier på oss i Hitra idrettspark.

Tynset og Utleira leder tabellen i 3 divisjon kvinner avdeling 02. Hitra ligger på sjette plass av ni lag.