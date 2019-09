Nyheter

MINNEORD OM PER MATHISEN

Et minneord kan være så mangt. Et fullstendig bilde av en manns oppvekst, voksenliv, familieliv og yrkesliv blir ikke dette.

Men et minne kan også være et glimt av noe personlig, noe som har festet seg hos noen, og i dette tilfelle er minneord om Per et slikt streif som har festet seg gjennom de altfor korte stundene da vi delte hverandres tanker og ord. Noen får trekke andre essenser. Et menneskeliv er rikt nok til å bli beskrevet på mange måter. Dette er ett glimt, en essens!

Per (Johan) Mathisen døde 13.07.2019, 75 år gammel. Rett nok er det en stund siden han døde, men et minneord går vel aldri ut på dato -

Per møtte opp på døra da vi hadde installert oss på Frøya for første gang i 1981. Med 15 års fravær fra hjemplassen føltes det godt å få en venn og kollega som kunne sette oss inn i det nye livet her ute.

Per var engasjert, sjarmerende og kunnskapsrik. Skole var selvsagt et tema, men det var friluftsmannen og birøkteren Per jeg fattet mest interesse for først, merkelig nok. Merkelig, fordi jeg aldri hadde hørt om fenomenet birøkt før. Dette var noe helt nytt, i alle fall på Frøya. Jeg hadde forlatt ei traust bondebygd 15 år før, og her satt en mann og la ut om birøkt! Noe hadde skjedd på 15 år som jeg måtte få tak i, men jeg vet ikke om det var troen på en ny næring som grep meg. Nei, jeg tror ikke det. Jeg visste nok ikke da, hva som fenget med historien. Nå vet jeg grunnen.

Nettopp rundt den tida Per døde, tenkte jeg mye på disse samtalene, og grunnen var nok at jeg leste Maja Lundes bok: «Bienes historie» - denne fascinerende historien om anonyme helter som ofret sitt liv til dette å forstå bienes liv, om hvordan de kunne spille på lag disse individene for å gi menneskene noe tilbake. Denne historien forteller også om menneskets store dårskap, higen etter mer og mer økonomisk vekst – helt til det dramatiske vendepunktet kommer - da naturen ikke gir noe mer!

Da dødsmeldinga kom, husket jeg virkelig Pers fortellinger om bienes liv på Frøya. Da kom fortellingene om det spesielle med lyngheier, om den helt fantastiske honningen som denne vegetasjonen kunne gi.

Og Per forklarte i detalj hvordan bikuben skulle være, hvordan de skulle stelles, hvordan en måtte unngå sverming, og alt med en slik glød og begeistring at selv en som aldri hadde sett innsida av en bikube, ble revet med. Og jeg lærte et nytt ord ‘slynging’! Pers fasinasjon over disse individene som setter hele sitt liv inn for fellesskapet, fenget. Det var fellesskapet Per snakket om. Alles innsats måtte innrettes mot en tanke: det man har sammen, og samtalene gled over i politikk.

Vi snakket om jappetid og en omsegripende individualisme, og du mente det ble verre. Ja, det ble verre, selv om jappetida ble avløst av andre tider, med andre, og mer farlige aktører.

Per ledet an i partiarbeidet for SV, og det var SV som bandt oss sammen de følgende årene, men det er godt mulig det var biene som viste oss vei og retning.

Men det tenkte jeg ikke da. Først nå forstår jeg. Det var der jeg øynet gløden! Per var en god forteller, ofte ut i de sene timer. Samfunnsengasjementet var stort, og det var ekte, og Per var arbeidsbien som samlet næring til saken, la planer og strategier – og ledet den lille svermen mot felles mål – arrangerte 1. mai-fester, ledet programarbeid, valgvaker og alt som hørte til. Han var arbeidsbien! Slik var Per.

Vi jobbet sammen på Frøya ungdomsskole i to år. Senere jobbet vi også sammen ved Frøya videregående et par år.

De seneste årene ble det mindre kontakt. Og da Per flyttet til Stjørdal ble det enda mindre.

Jeg vet du etterlater deg et stort tomrom hos de som sto deg nærmest Per, familien!

Men nå er det også slik at du også har rørt ved mange som du har streifet med ditt liv.

Her er en av dem!

Hans Anton Grønskag