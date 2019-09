- Vi er beskyldt og vi er dømt - uten at det er etterforsket

Nyheter

For to uker siden møtte Trønderenergi i Frøya formannskap for å fortelle om framdrift og endringer i utbygginga av Frøya vindkraftverk. Mye av tida ble brukt til å fortelle om arbeidsmiljø, om episoder som ble knyttet til vindkraftmotstanden og om hvordan aksjonistenes nærvær gikk utover arbeidshverdagen til de som jobber på anlegget.