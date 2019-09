Kan fortsatt servere gratis middag

Nyheter

Under siste formannskapsmøte refererte ordfører Berit Flåmo til et brev hun hadde mottatt fra Frøya ungdomsråd (FUR). Her orienterte de om den økonomiske situasjonen til ungdomsbasen i Frøyahallen. Hver onsdag har de tilbudt gratis middag til brukerne av basen, men nå har de ikke budsjett til å kunne fortsette med det utover høsten. Om de fikk ett ekstratilskudd på 2000 kroner ville de kunne fortsette med det.