Vil flytte kong Haralds signatur og minnestein

Nyheter

Da Hitratunnelen ble åpnet i desember 1994, var selveste kong Harald til stede for å kaste glans over begivenheten. I den anledning signerte han også en stein som skulle stå tilbake som et synlig minne om den store dagen for øyværingene.

Minnesteinen står i dag ikke langt fra det tidligere bygget til Hitra Turistservice, på motsatt side av bensinstasjonen på Kalvøya ved Sandstad.

Rådmannen er enig i det flere har spilt inn, nemlig at plasseringen av minnesteinen er lite hensiktsmessigmed tanke på hvordan trafikkbildet og utviklingen i området har vært. Rådmannen har overfor politikerne foreslått at minnesteinen flyttes til det kommunale området ved Hurtigbåt-terminalen, for eksempel ved utgangen/inngangen på terminalbygningen. Politikerne i formannskapet har enstemmig sluttet seg til dette. Også de tre steinene som symboliserer de tre øyene Hitra, Frøya og Fjellværsøya)flyttes sammen med minnesteinen.