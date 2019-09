"Kjendismilliardær Gustav Witzøe i hemmelig vindkraft-møte," hevder avis. - Dette kjenner jeg ikke til, svarer Witzøe

Nyheter

Torsdag publiserte nettavisa ABC Nyheter en lengre artikkel om vindkraftsaken på Frøya. En del av artikkelen er viet SalMar-gründer Gustav Witzøes personlige engasjement i vindkraft-saken. Og også at Witzøe har uttrykt vilje til å bli med i et spleiselag om å kjøpe ut de tyske investorene og dermed unngå at vinkraftverket blir bygget på Frøya. Artikkelen har fått overskrifta "Kjendismilliardær Gustav Witzøe i hemmelig vindkraft-møte", uten at ABC Nyheter oppgir noen kilde til opplysningen.