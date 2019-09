Havets skattkammer og mye annet godt presenteres i hovedstaden

Nyheter

Når trønderne i dag samler seg på en felles stand på Matstreif i Oslo er målet å vise fram mat- og reiselivsopplevelser i Trøndelag.

– Vi har akkurat gjennomført årets festivaler i Trondheim. Med 225.000 besøkende og en omsetning på 13,8 millioner kroner ble det både besøks- og omsetningsrekord på Trøndersk Matfestival. I samarbeid med reiselivsaktører vil vi løfte fram Trøndelag som en destinasjon for matopplevelser hele året, sier Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

40% av både norske og utenlandske turister regner kulinariske opplevelser og matopplevelser som svært viktig for sin Norgesferieferie ifølge Innovasjon Norge. Når Trøndelag nå promoteres som reisemål på Matstreif i helga er det derfor lokalmat og bærekraft som står i fokus.

- Mye å by på

For interessen for lokalmat i reiselivet øker stadig, og Anne Haga, fra Visit Innherred, tror ikke vi har sett toppen for ennå.

- Trøndelag har så mye å by på! Vi har deltatt på Matstreif flere ganger tidligere, og ser at omdømmet til Trøndelag som reisemål styrker seg år for år. Det gode samarbeidet og kunnskapsutveksling gjennom slike arrangementer er nøkkelen. Sammen løfter vi Trøndelag som matregion.

På Matstreif presenteres åtte regioner for et stort og matinteressert publikum, gjennom skreddersydde matreiser og en variert meny fra kyst til fjell.

· Fra kyst til fjell i Namdalen

· Fruktbare Orkland

· Fantastiske Fosen - et Norge i miniatyr

· Frøya og Hitra - havets skattkammer

· Oppdal - moskusens rike

· Innherred - midt i matfatet

· Røros - lokalmathovedstad og verdensarv

· Matbyen Trondheim - Home of Nordic Flavours