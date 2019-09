I kveld lar vi robot-journalisten vår få komme på jobb for første gang

Nyheter

Hurtighet har alltid vært et kriterium i moderne journalistikk. I kveld, når veldig mange øyværinger er spente på hvem som skal styre Hitra og Frøya de neste fire årene, er det viktig for oss i lokalavisa å være raskt på pletten. I kveld forsøker vi oss derfor med helt ny teknologi nettopp for å kunne gi deg en rask og ikke minst god oversikt over utfallet av kommunevalget. For første gang setter vi robot-journalisten vår i arbeid. Han/hun skal levere på sekunder.